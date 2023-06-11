新任董事長陳淮舟歷任台新金總經理、台新銀行總經理、彰化銀行董事長及總經理，在金融業有超過50年的資歷，對於金融業務十分熟稔，將帶領公司持續穩健發展各項業務。

吳東進也在選後發表三點聲明，還是再次強調委託書強壓實際股權的經營權之爭希望主管機關能正視這個問題。

以下是他的聲明：1.以新光金大股東身分，感謝新光金董事長許澎及總經理吳欣儒3年來所帶領經營團隊的辛勞與付出。此次選舉媒體關注新光金是否變天，實有失焦，在2020年卸下新光金及新光人壽董事長職務後，致力於永續基金會及醫院經營，回饋社會。

2.明天過後，在新光金的持股沒有改變，所提名的董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金成長茁壯；依新光金股權結構，新董事會成員都是公司派也是改革派，未來仍是同治共治局面。期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部工作權益；尤其面對未來可能推動合併的行動，全體新當選董事能站在新光金立場，爭取全體股東、客戶與員工最佳利益。

3.對於董事改選結果，感到遺憾但不意外，即使過程中得到多數外資實際股權支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金未來治理基礎建立在委託書而不是實股上令人憂心。而主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。