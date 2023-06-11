本土劇男星王凱出道二十多年來，演出過多部8點檔，不過他卻在幾年前消失在螢光幕前，對此，他日前接受訪問時透露，因為經歷分手憂鬱心理出現狀況，爸爸及貓咪接連離開，讓他坦言，那段時間成為自己人生中最黑暗的時期，甚至不期待快樂。

根據《三立新聞網》報導，王愷出道後有20年的時間都致力於演出8點檔，而這除為他帶來經濟上的穩定，也讓他受到觀眾的喜愛，不過近幾年他因為無預警被分手，導致情緒受到嚴重影響，而他自己也沒想到會在感情上跌這麼大一跤。

他回憶，那段時間自己沒有任何情緒，對任何事不再期待，更不期待快樂，對此，王凱媽媽發現後也相當難過，連當時與他演出對手戲的蘇晏霈也察覺到他的不對勁，隨即賦予關心，此外，王凱透露，當時除了感情上受挫陷入憂鬱外，連臥床20幾年的父親病情惡化突然而過世，愛貓也在這段期間離開，讓他瞬間跌入谷底「我想說我的人生可以再悲慘一點！」

最後在乾媽的建議之下，王凱去看了心理醫師，經過一年半的心理諮商，他才逐漸走出陰霾；如今逐漸走出低谷的他，已重回螢光幕前，更在劇中擔任要角，不過家中近期有位長輩又發生狀況住院，狀況有些危急，讓他台北、高雄兩邊奔波，但他表示會好好照顧自己，因為最苦已經過去了。

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