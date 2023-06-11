高雄一名飼主發現大伯對兔子動手，緊急將受傷的兔子送醫急救。（翻攝自黃紹庭臉書／林瑞益高雄傳真）

高雄市議員黃紹庭於6月10日晚間在臉書貼文指出，服務處受理緊急報案，飼主的大伯因為不滿飼主姪女的兔子造成髒亂，竟然用麻布袋裝了5隻兔子狠摔，導致兔子3死2傷。黃紹庭建議動保處立即法辦。動保處說，如果查證屬實，將對動手摔兔子的男子函送地檢署。

黃紹庭指出，飼主回家發現大伯對兔子動手，當時有1隻兔子當場死亡，另4隻兔子還有呼吸，立即送至窩窩兔特寵醫院救治，遺憾的是，在醫途中1隻兔子死亡，另1隻就醫過程死亡，僅存兩隻。

黃紹庭譴責凶嫌的暴力手段，什麼叫「兔子髒？」因為髒？就可以活活被摔死嗎？立即法辦吧。

高雄市動保處說，經查動手的與飼主是親戚關係，凶嫌因為覺得兔子造成髒亂於是動手。若調查屬實將對凶嫌函送地檢署偵辦。

動保處也呼籲，依據動物保護法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。以及同法第25條，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。動保處籲請大家愛惜生物，避免用暴力手段對待牠們。