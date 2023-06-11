近年薩爾瓦多、宏都拉斯等國與我斷交，他們在台留學生無法領取「台灣獎學金及華語文獎學金」（簡稱「台華獎」）必須返國，引發關注。而事實上，今年（111學年）仍有來自76個國家、在全台54所大專院校就讀的767位台華獎畢結業生，他們將搭起世界與台灣的橋樑。

為擴大招收海外優秀學子赴台就學，由教育部及外交部共同推動的「台灣獎學金及華語文獎學金計畫」於今年5月19日迎來暌違三年疫情後首次的實體畢業歡送會，當日有超過160名來自世界各地的優秀學生共襄盛舉，同時間會場舉辦「2023 Fabulous Taiwan！第7屆圖文攝影大賽」攝影展及頒獎典禮。

來自史瓦帝尼的周樂薇（Letsiwe Zothile Simelane）受領外交部台灣獎學金，就讀於銘傳大學國際事務與外交學程。來台灣短短六個月後，她已能夠順暢地用中文將自己的想法表達給友人們。求學期間，周樂薇不僅成績表現優異，更積極參加校內外及史瓦帝尼大使館在台各類活動。她開心地表示自己已完全融入台灣的日常生活，能夠熟練地使用筷子！

印度的教育部台灣獎學金受獎生明亮（Akshit Mehta），就讀中山大學國際經營管理碩士學程。曾在財團法人資訊工業策進會實習，並曾協助外國學生到公務機關申辦業務，提供中文上的協助，幫助外國學生解決在台生活的問題。明亮也積極參與各種校內外競賽活動，除了在校內辦理印度文化講座，也曾到鄰近的中學向高中生介紹印度文化。

巴拉圭的杜禮楷（Ariel Amilcar Duarte Perez），就讀高雄餐旅大學旅遊管理系，受領外交部台灣獎學金。他樂於分享家鄉文化，擔任高雄餐旅大學境外生異國文化分享活動的主講者，也透過參加「10×10玩台北－國慶花車嘉年華」和「2019西語日」活動，向大家展現巴拉圭的傳統舞蹈。

英國籍的簡珍（Jane April Haydon Jones），作為教育部華語文獎學金得主，遠渡重洋來到政治大學華語文教學中心求學。在英國已有一定中文基礎的她，選擇來臺灣提升自己的語言實力。在2023年《國際扶輪社外國留學生華語暨臺語講演比賽》上，簡珍以台語和布農語演唱歌曲並朗讀詩人東方白創作的台語詩《上美的花》，最終勇奪冠軍。