2024選戰白熱化，行程滿檔的國民黨總統參選人侯友宜侯友宜昨(10)日晚間空從南部返回北部，與多位藍營人士交流意見，與會者包括中廣董事長趙少康、前總統府秘書長廖了以、立委江啟臣等；據了解，與會者認為新北市府在餵藥案上反應不夠積極，不僅要快速、主動對外說明，更建議侯友宜前往議會與綠營直球對決。

據悉，該場餐敘除了邀約趙少康、廖了以、江啟臣外，前立委沈富雄、郭正亮等10多人皆出席，侯友宜在謝政達陪同下，也從南部趕回參加，不過由於侯友宜後續還要開會，因此在現場僅待1小時，與在場人員交流後隨即離開。

與會者透露，會上大家認為針對餵藥案風波，新北市政府在處理上顯得佛系，不僅新北市府團隊面對問題要更積極，且要主動、嚴正的對外說明、以正視聽外，甚至在議會質詢時，應該自己出面與綠營議員直球對決。

與會者指出，會上也直言競選團隊必須要加足馬力，且包容不同的聲音，「團隊不能沒有烏鴉存在」，現在距離總統選舉越來越近，已經沒有時間，要趕快把民調拉高，想要整合藍白，民調門檻至少要衝到第二名才有機會。