威力彩明（11日）晚間開獎，頭獎獎金上看5.5億元，小孟老師在臉書上點名財運爆棚的前4名星座，依序是金牛座、獅子座、雙魚座、雙子座，其中第1名的金牛座下注前可吃奶油類的食物，就有機會中大獎。

小孟老師接著分享，明天好運時辰有3個時段，分別為早上11點至下午2點、下午3點至4點、晚上6點至7點，建議可前往正東方的投注站進行下注，就能獲得財神爺眷顧。

▍第4名：雙子座

太陽與水星進入到雙子座的本命宮，顯示將會好運不斷，然而太陽籠罩元辰宮位，明天偏財運旺，可藉由太陽的能量多穿金色衣服，或多吃黃色食物，就能讓財運加分。

▍第3名：雙魚座

雙魚座受到土星跟海王星進入本命宮，然而土星為大地之母，因此建議在下注前，可冥想大地與稻穗，或多吃根莖類食物，就能提升中獎機率。

▍第2名：獅子座

獅子座受到火星進入本命宮，加上太陽與水星進入到人際關係宮位，建議明天下注時可尋找風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）的朋友來幫他們購買，就能提升中獎機率，若身邊沒有這些朋友則是自行前往購買即可。

▍第1名：金牛座：

金牛座受到木星與天王星進入到本命宮，然而木星有放大的能量，天王星有突發驚喜的能量。另外木星是距離太陽第5近的行星，且外觀就如奶油的顏色，因此下注前可以吃奶油類的食物，或喝5口牛奶，能提升中大獎機率。