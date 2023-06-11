大陸女星李一桐2017年憑藉新版《射雕英雄傳》中「黃蓉」一角而爆紅，被觀眾封為「最美黃蓉」，同時，劇集在香港播出後非常火紅，也成為評分最高的《射雕英雄傳》。近日，李一桐代言內衣廣告，試穿多款內衣，火辣的身材全曝光，而有網友將之前拍過內衣照的楊冪比較，引起熱議。

李一桐成為內衣品牌代言人，曬出一系列內衣照，只見她身穿粉嫩色系的運動內衣，看來俏麗又活潑，不但適合夏天，也襯托出她養眼身材，廣受好評，而有部分網友想起知名女星楊冪也曾拍過內衣照，不少人對比兩人照片，李一桐看來清純可愛，而楊冪更具媚態，性感惹火的模樣令大家直呼受不了。

事實上，李一桐最初學是舞蹈出身的，並考上了北京舞蹈學院，精修民間舞蹈，除了舞蹈，她還精通書法，所以身上自帶了一股書卷氣。畢業之後的她本身是想開一個茶館，但一次幫電影學院的朋友拍一個幾分鐘的小片，讓她對表演開竅，便放棄開茶館，進入了演藝圈。

而她的代表作便是金庸名劇《射雕英雄傳》，外界普遍不看好李一桐飾演黃蓉，沒想到開播後，她飾演的黃蓉竟收穫了眾多的讚美，她機靈又聰慧表演以及美麗的古裝扮相，受封為「最美黃蓉」。李一桐與楊冪一樣，曾經也被問到關於番位（演員出現在宣傳和電影中的排位次序）的問題，兩人皆大方表示，不在意番位，把戲演好最重要，被許多粉絲稱讚非常敬業。