耀登5月合併營收為1.31億元，月增加9.27%、年減少0.72%。天線產品部分，客戶庫存調整接近尾聲加上訂單能見度上升，第三季拉貨動能將較明顯；代理設備業務較4月微幅增加，設備今年主要出貨將集中在下半年，預計耀登下半年整體業績將較上半年有顯著成長。

以第一季財報來看，耀登天線產品今年在原物料採購與生產效益增加雙重影響之下，毛利率有所提升。代理設備方面，今年受到出貨客戶結構改變，代理設備毛利率可望較去年提升，整體而言，預期耀登今年毛利率較去年將有所成長。

烏俄戰爭讓衛星網路的重要性大增，多國致力發展低軌衛星，資策會MIC預估，2023年全球衛星產業規模為3034億美元、低軌衛星顆數7500顆，預估2030年將達到5022億美元、衛星顆數將成長至17350顆。美國衛星龍頭業者SpaceX自創立以來，已在全球超過50個國家提供網路服務。除了SpaceX之外，進度較快的還有歐系衛星大廠，該大廠近期與歐洲通信衛星公司(Eutelsat)合併，且已與許多國家簽定簽署合作備忘錄(MOU)，目前已完成低軌衛星部署，預計4Q23進入商用市場，地面接收站的建置則為接下來的重點業務，耀登即為地面接收站天線模組供應商之一。

耀登於歐系衛星大廠的案子在去年已開始進行測試，預計在第三季將再做最後的整合測試。耀登衛星天線產品不僅限於低軌道衛星產品應用，平板天線的便攜性與高速追星能力，亦可適用於中高軌道移動載具之應用，因此各種軌道所需要之衛星地面設備皆屬於耀登之產品業務範圍，近期亦吸引許多中、高軌的客戶主動接洽。