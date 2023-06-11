No room for racism!



Romania's Ambassador to Kenya, Dragos Viorel Tigau, allegedly saw a black monkey near a meeting he was chairing and said the African group had arrived.



The Romanian Foreign Affairs Ministry said Tigau had apologised for the remarks.https://t.co/kGS7vkfI6c — TUKO.co.ke | The Heartbeat of Kenya (@Tuko_co_ke) June 10, 2023

羅馬尼亞今天表示，他們已將日前疑似在一場會議中把非洲人比做猴子的大使召回國。

根據法新社看到的南蘇丹駐肯亞大使館一份報告，4月26日這天，羅馬尼亞駐肯亞大使蒂高（Dragos Viorel Tigau）在奈洛比（Nairobi）一棟聯合國大樓會議室窗戶看到一隻猴子，脫口而出：「非洲團體加入了我們。」

羅馬尼亞外交部表示，他們是本週才得知此事，並已「展開召回大使的程序」。

羅馬尼亞外交部同時表示，「我們對這種情況深表遺憾，並向所有受影響的人表示歉意」，還說「絕對不能接受」種族主義行為或言論。

肯亞外交官克莫（Macharia Kamau）表示，這一事件讓他「感到震驚且令人作噁」。

他在社群網站推特（Twitter）發文表示：「試圖掩蓋這種羞恥的事，真是丟人現眼。這在任何時代都是無法容忍和不可接受的，更遑論在21世紀了。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120611