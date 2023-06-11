前新竹市長林智堅因為論文案與余正煌之間之訴訟，法官9日調解成立，余正煌撤回告訴，林智堅也放棄一切民刑事訴訟權利。對於林智堅委任律師稱，並無「換名片」、「握手」之動作等等，政治評論員黃揚明反駁是「認知作戰」！

政治評論員黃揚明日前曾在臉書披露林智堅和余正煌在法院調解過程。林智堅一進法庭就開始向法官「發名片」，也一度試圖找余正煌握手示好，但余予以拒絕。林智堅起初仍堅稱論文為他的原創，但是余正煌提出楊玲宜等3個人名，讓林智堅一度表情歪曲，不再堅持論文原創。

黃揚明透露，余正煌原本跟律師討論開出的和解條件是：1、在民進黨中央黨部開記者會公開道歉並登報道歉。2、賠償200萬元捐給MeToo性騷擾受害者。而林智堅說，他沒辦法接受公開道歉，因為他有壓力，但可以在調解庭中對余道歉，捐款部分他無力負擔。余正煌願意接受和解的主因，是林智堅身段很軟，才會有最後的共同聲明道歉、捐公益團體30萬元。

黃揚明提到，林智堅不斷強調自己在整起事件是受害者，因為本來桃園市是他的，但後來沒了。余正煌也強調自己不但被調內勤、考績打乙等外，最近還被監察院調查。而林智堅只淡淡地回應，現在沒有能力幫余什麼。

林智堅的委任律師10日說明，強調並無「換名片」、「握手」之動作；林智堅是因論文造成社會紛擾而道歉，無所謂針對抄襲行為道歉；而捐款是撫平相關紛擾，無媒體報導係「賠償」一事。期盼有心人士停止相關臆測或不實說法，讓此事儘速落幕，雙方都可回歸正常生活。

黃揚明今（11）日回應強調，不要再轉貼林智堅律師的聲明了，那是真真確確的認知作戰，「我那篇文章是採訪余正煌本人，描寫的調解時情境中，僅有法官、余正煌、林智堅三人，林的律師並不在場。」