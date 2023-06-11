中國農科院蔬菜花卉所、農業農村部科技發展中心、中國蔬菜協會10日在北京召開「全國設施蔬菜發展戰略研討會」。陸媒稱，本次會議旨在邀請農業農村部相關司局、農技推廣部門、業內專家學者、企業界代表一起為設施蔬菜產業發展「問診把脈、找準定位、指引方向」，為保障國家「菜籃子」穩定供給作出貢獻。

澎湃新聞報導，大陸農業農村部科技教育司一級巡視員張文表示，大陸設施蔬菜產業發展迅速，生產規模穩步擴大，與露地生產相結合基本滿足了大陸蔬菜周年供應，現已形成了黃淮海及環渤海、長江中下游、西北、東北、南方地區5大設施蔬菜優勢產區，基本實現了區域協調發展。形成了一批成熟適用技術，在設施結構、覆蓋材料、集約化育苗、栽培、植保等方面取得了一系列重要進展，但是與設施蔬菜強國相比，仍呈現「大而不強」、「快而不優」的特點，下一步需要在科技創新驅動，設施提檔升級，布局結構優化等方面持續發力。

大陸農業農村部黨組成員、中國農業科學院院長、中國工程院院士吳孔明強調，要加強科技支撐，在設施專用品種、機械裝備等領域強化原始創新，培育壯大新型經營主體，建立「企業＋農戶」、「企業＋合作社」等多種利益聯結模式，打造設施農業區域公用品牌和企業品牌，加強蔬菜市場即時調研分析，推動訂單式生產，設立設施蔬菜專項貸款和政策性保險，最大限度激發設施蔬菜種植積極性。

會上，中國工程院院士、瀋陽農業大學教授李天來，中國蔬菜協會會長楊雄年，農業農村部科技發展中心副主任徐利群圍繞設施蔬菜高品質發展作主旨報告。農業農村部規畫設計院總工程師齊飛等就設施蔬菜分領域作科技報告。與會人員還就設施蔬菜未來發展方向等議題進行交流研討。

本次會議主題是踐行「大食物觀」。中共總書記習近平在2022年兩會期間提出，要樹立大食物觀；要向森林要食物，向江河湖海要食物，向設施農業要食物。中共二十大報告又明確要求「樹立大食物觀，發展設施農業」。2023年中央一號文件提出「發展現代設施農業」，並首次將「蔬菜集約化育苗中心」、「集中連片推進老舊蔬菜設施改造提升」、「探索科學利用戈壁、沙漠等發展設施農業」寫入文件。

報導稱，蔬菜是人們日常生活的必需品，占食物消費總量的41％，其中30％是設施生產，設施蔬菜產業為保障「菜籃子」穩定供給發揮了重要作用。

報導強調，近10年來，大陸設施農業（種植業）發展迅速，年產值超過1.4兆元（人民幣，約合新台幣6兆元），占農業總產值1／4以上，用3％的耕地生產出25.3％的蔬菜產品。然而，隨著大陸傳統設施農業多年連作生產、戈壁生態農業規模逐步擴大，以及城市周邊植物工廠的試驗應用，設施機械化水準不高，連作障礙和病蟲害問題突出，運行能耗成本高等一系列長期積累及新出現的突出問題極待解決，迫切需要開展設施農業新品種、新技術、新產品的熟化和集成轉化，促進設施農業提質增效，保障設施農業綠色低碳、高品質可持續發展。