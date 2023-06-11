為幫助學生習得健康生活技能，教育部國教署委託國立台灣師範大學編製「健康素養自主學習手冊」，並研發「健康生活家A＋」教學懶人包教材，以跨議題整合健康促進概念引導健康素養的學習，相關教學資源可至台灣健康促進學校網站查詢。

為增進學童健康，教育部國教署補助地方政府與各級學校推動健康促進活動，並委託辦理各健康議題輔導計畫，協助縣市及學校落實各項健康促進措施及強化各健康議題之推動。

教育部國教署說明，台灣健康促進學校推動目前以WHO六大範疇為基礎，包括：學校衛生政策、物質環境、社會環境、社區關係、個人健康技能及健康服務，並統整評估學生共通性常見的健康需求，因地因校訂定主要推動或校本特色健康議題。

教育部透過「健康生活家A＋」教學懶人包教材，提供教師於教學時結合12年國教素養導向，強化學生在生活情境中，透過親身參與、探究學習的歷程，產生健康覺知，精熟健康生活技能，以做出正確的決定並展現健康行為。

為共同改善學童健康問題，各直轄市及縣市政府也持續研發多元的健康促進推動策略，像是新竹縣「健康促進推行委員會」偕同「中央輔導團－健康體育學習領域」，共同研發《健康攻略王》議題教學模組及益智創意教具，推出《桌遊版》結合教室環境進行分組遊戲教學、《真人版》透過大型遊戲情境現場實境體驗教學。

教育部國教署表示，希望藉由推動健康促進活動，提升師生健康素養，透過學校生活技能等多元教學，精進且強化健康促進學校永續推動，普及師生健康態度及行為之實踐，建立師生健康生活型態。