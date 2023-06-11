高雄一名女子上班時突感到精神恍惚、口齒不清，最後全身無力跪地上，一名陳姓男同事這時跳出來稱幫忙送回家，但另名同事堅持送醫，女子復原後調監視器，才發現原來是遭陳男偷偷下藥，她還回憶前幾天陳曾對她說有吃威而鋼，且陳男根本不知道她的住處，法官依藥劑強制性交未遂罪判陳男3年7月徒刑。

陳男前年6月28日在公司內偷偷在女子的水杯中摻入8顆含有抗精神病藥物Clozapine成分（具有嗜睡、昏迷、幻覺等作用）的藥丸，女子後來開始精神恍惚、口齒不清、手腳無力而跪在地，陳男則稱要載她離開，遭另名男同事拒絕堅持要求送醫，女子事後調閱監視器才得知真相，報警提告。

檢方問女子為何斷定陳男欲性侵她，她表示陳男曾說上班時有吃過威而鋼，陳男說想體驗看看感覺，女子說案發前一天就曾看到陳男在她水杯內投入東西，對方辯稱是發泡錠，但她之後就感覺不適，陳男還問她有無感覺頭暈，案發當天陳男又堅持要載她回家，但陳男根本不知道住址，合理懷疑對方圖謀不軌。

陳男辯稱在網路上購買不明藥丸，因不太敢用，想試試看會不會使人想睡覺，才偷偷用女子來測試，強調自己沒有性侵意圖，法官認定是另一位男同事當下機警堅持送醫，才阻止陳男帶走女方，此外女子當時精神恍惚、口齒不清，而陳男根本不知道住處，法官認定男子藥劑強制性交未遂，判刑3年7月徒刑。