SHOPLINE 積極以建構「開放生態圈」為目標與跨領域夥伴開展多元的商業合作模式，目前已累積近百間官方合作夥伴，去年更以第三方系統服務串接為主軸，陸續導入包括行銷科技業者Rosetta.ai的AI MarTech工具、防詐科技業者Gogolook 「Watchmen商譽保護服務」、線上試衣業者infFITS的智能尺寸AI服務等第三方功能。今年「SHOPLINE擴充功能商店」正式上線，開放API提供多元領域夥伴串接，使消費者資料和軌跡更快速地同步整合，用戶於後台介面一鍵安裝即可使用相關功能，助力商家運用多元工具制定更精準有效的經營策略。首階段導入5大新合作夥伴：AI人工智慧行銷平台《awoo阿物科技》、AI 對話式商務平台《BotBonnie沛星互動科技》、顧問科技公司《beBit TECH微拓科技》、微網紅媒合平台《Influenxio圈圈科技》、智能會員分析與行銷平台《HAPPYGO鼎鼎聯合行銷》，提供店家串接AI、對話式商務、CDP、KOL媒合等多元面向的應用。

隨著疫情成為常態，消費者的購物旅程也愈趨破碎，OMO全通路經營成為品牌在複雜的商業年代脫穎而出的關鍵，而如何整合線上線下數據進行「商品數據化管理」，是許多品牌店家面臨的難題。為協助店家更好地運用數據經營與決策，下半年SHOPLINE將聚焦在店家於會員管理、行銷面的強大功能研發與推廣，包括持續優化Shoplytics數據分析中心「商品成長探測」和「RFIM 價值模型」等數據產品功能，助攻店家掌握商品與顧客資料，更好地管理零售經營。