新安東京海上產險宣布總經理賴麗敏資格審查獲金管會保險局核准，正式就任新安東京海上產險總經理。賴麗敏擁有美國風險管理師、風險分析師資格，並取得澳洲紐西蘭保險人核保資格，擁有約30年的專業產險經驗，曾在台灣產險公司任職及擔任國際大型保險經紀人董事長兼執行長，且在澳洲、香港及台灣等海內外市場累積豐沛的國際保險經驗。