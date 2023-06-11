賴麗敏表示，將在重視4C「Customer satisfaction顧客滿意、Compliance遵循法令、Communication充份溝通及CSR落實公益」經營原則，順應社會發展及兼顧風險控管下，落實ESG社會責任、環境保護以及治理效率三大面向，接軌國際趨勢。

賴麗敏指出，新安東京海上產險要恢復法定資本適足的增資作業正順利繳款進行中，預計於6月20日可增資完成，屆時公司將回到法定資本適足水準，回歸營運正軌。

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