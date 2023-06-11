賴麗敏表示，將在重視4C「Customer satisfaction顧客滿意、Compliance遵循法令、Communication充份溝通及CSR落實公益」經營原則，順應社會發展及兼顧風險控管下，落實ESG社會責任、環境保護以及治理效率三大面向，接軌國際趨勢。
賴麗敏指出，新安東京海上產險要恢復法定資本適足的增資作業正順利繳款進行中，預計於6月20日可增資完成，屆時公司將回到法定資本適足水準，回歸營運正軌。
新安東京海上產險宣布總經理賴麗敏資格審查獲金管會保險局核准，正式就任新安東京海上產險總經理。賴麗敏擁有美國風險管理師、風險分析師資格，並取得澳洲紐西蘭保險人核保資格，擁有約30年的專業產險經驗，曾在台灣產險公司任職及擔任國際大型保險經紀人董事長兼執行長，且在澳洲、香港及台灣等海內外市場累積豐沛的國際保險經驗。
賴麗敏表示，將在重視4C「Customer satisfaction顧客滿意、Compliance遵循法令、Communication充份溝通及CSR落實公益」經營原則，順應社會發展及兼顧風險控管下，落實ESG社會責任、環境保護以及治理效率三大面向，接軌國際趨勢。
賴麗敏指出，新安東京海上產險要恢復法定資本適足的增資作業正順利繳款進行中，預計於6月20日可增資完成，屆時公司將回到法定資本適足水準，回歸營運正軌。
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