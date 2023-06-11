高雄市楠梓區於6月11日上午9時22分許發生跳電，地點在加昌、後昌地區與德民路一帶。此停電事故幸無造成人員受困電梯。警方獲報後，立即派遣警員到交通要道指揮交通，避免事故發生。
台電公司表示，楠梓區加宏路、加昌路、後昌路、軍校路、惠民路、榮昌街、德民路等一帶共5056戶停電，至9時24分先轉供復電234戶，於9時56分再復電3119戶。目前停電1703戶。
台電已經派人到場搶修，原因待查明。
高雄市楠梓區於6月11日上午9時22分許發生跳電，地點在加昌、後昌地區與德民路一帶。此停電事故幸無造成人員受困電梯。警方獲報後，立即派遣警員到交通要道指揮交通，避免事故發生。
台電公司表示，楠梓區加宏路、加昌路、後昌路、軍校路、惠民路、榮昌街、德民路等一帶共5056戶停電，至9時24分先轉供復電234戶，於9時56分再復電3119戶。目前停電1703戶。
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