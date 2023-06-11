據觀察者網報導，在上海東方衛視6月5日播出的《這就是中國》第190期節目中，復旦大學中國研究院院長張維為教授和上海社科院台灣研究中心主任盛九元，共同討論台海問題。這兩位大陸學者說，「美國在台海問題上犯了很多錯誤，它犯的每一個錯誤都是我們加速祖國統一進程的新的機遇。」「中國大陸始終把握著兩岸關係發展的主動權和主導權。」

張維為表示，曾在節目中多次講過，美國在台海問題上犯了很多錯誤，它犯的每一個錯誤都是我們加速祖國統一進程的新的機遇。

張維為舉例，去年8月時任美國眾議院議長的裴洛西訪問台灣就是這樣一個新機遇。大陸進行了為期3天的大規模軍事演訓，所謂的「台海中線」、「領海」、「領空」瞬間全部消失。今年4月蔡英文與現任美國眾議院議長麥卡錫在美國會晤又是一個更大的錯誤。中國人民解放軍從4月8日開始了環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，其中三個細節特別值得關注：

首先，大陸明確表示演習是「檢驗聯合作戰體系支撐下奪取制海權、制空權、制信息權的能力」。從解放軍東部戰區發佈的精確打擊的模擬動畫中，陸、海、空和火箭軍等任務部隊從不同方向模擬攻擊台灣的所有關鍵目標，而且整個過程通過官媒公開發佈，有效震懾了台獨勢力。

其次，大陸把「山東艦」航母部署於台灣東部200海浬的位置，對台灣島目標進行精準模擬打擊，在台灣東部400海浬外待命的美國尼米茲號航母，居然連與「山東艦」對峙的勇氣都沒有就離開了。長期以來，台灣當局把台灣島東部作為安全區，設想依靠中央山脈的保護，國軍可以在這裡保存實力，但「山東艦」航母的存在表明，台灣再也無險可守。

三是環台軍演結束後，「山東艦」率領編隊中的另外4艘戰艦開赴關島附近海域，游弋在關島外400海浬，而它搭載的殲-15艦載機的活動半徑為400-500海浬，直接覆蓋第二島鏈的中心。換言之，解放軍航母不僅負責在台灣島以東狙擊外來勢力的干預，使台獨分裂勢力無險可守、無路可退，同時還震懾第二島鏈中心所在地。這是告訴美國人：來而不往非禮也。

除了軍事行動外，中國大陸海事執法編隊在台灣海峽中部水域開展了為期三天的巡航、巡查。隨後，4月12日，中國大陸商務部宣佈啟動台灣對大陸貿易壁壘的調查，共涉及2455個項目的商品。長期以來，大陸出於同胞情，採取許多惠台措施，支撐起了台灣外貿的繁榮，而台灣當局則對大陸幾千種產品實行貿易壁壘，導致大陸對台貿易年度逆差高達1千多億美元！而台灣當局還利用這些貿易盈餘，大肆採購美國武器，試圖以武拒統。

張維為表示，毫無疑問，新時代大陸解決台灣問題的總體方略已經成型，祖國統一進程已經進入「快車道」。如何更好地推進這一進程？他談幾點個人思考，提供大家參考。

第一，大陸要把對台灣的主權和治權進一步做實。實際上大陸已經開始這樣做了，去年8月共軍演訓期間，台灣的上千航班不得不取消，這就是大陸在行使對台灣空域的管轄權。今年4月解放軍軍演期間，大陸海事執法編隊在台灣海峽中北部開展聯合巡航、巡查也是這樣的行動，大陸可以使之更加的常態化。

第二，共軍多次環台軍事演訓，表明已經掌握了操之在我的、對台海地區的管控能力和封控能力。這種能力本身就是和平統一的有效手段，多數專家認為台灣生存所依賴的能源等重要資源儲備經不起十來天的封控。如果美台勢力繼續沆瀣一氣挑戰大陸的底線，大陸可以隨時進行這種封控。

第三，不久前，一位台灣前政要感嘆，他說如果大陸軍演不是三天，而是七天、十天，同時發出最後通牒要台灣進行政治談判，這不就是1949年的「北平模式」嗎？確實如此，以武促統，兵臨城下，「北平模式」已經基本具備了實施的條件。

其實除了「北平模式」，大陸學界不少人也在探討「以武促統」的「西藏模式」，也就是和平手段和非和平手段並用的「西藏模式」，即通過一場決定性的戰鬥或戰役，使分裂勢力看到負隅頑抗已經沒有任何意義，只能接受和平解決的方案。

1949年10月1日中共建政大典後的11月23日，毛澤東主席提出「解放西藏宜早不宜遲」。當時西藏當局期望英國、美國、印度等能夠協助獨立。大陸外交部發言人於1950年1月就西藏問題發表談話，表明西藏是中國大陸領土，宣佈西藏當局的「外交活動」屬於叛國。最後戰役地點選在昌都，這是進入西藏的門戶。1950年10月6日昌都戰役打響，一舉消滅了藏軍的主力，為西藏的和平解放鋪平了道路。

第四，大陸要以高度的制度自信和道路自信來統籌祖國統一進程。不少人認為，大陸在軍事上解決台灣問題不難，難在治理台灣，特別是如何肅清台獨勢力和台獨思想。其實，大陸和台灣實力的對比已經發生了翻天覆地的變化，背後是我們的制度優勢。

上世紀80年代末，台灣經濟規模大約是大陸的45％。但是所謂「民主化」的30多年過去，台灣今天的經濟規模只有大陸經濟規模的4％左右。如果根據購買力平價的話，估計只有2％左右。張維為個人大膽判斷，「中國大陸整個發達板塊的現代化程度和百姓的實際生活水平已高於台灣。」

張維為認為，台獨思想沒有多少文化和歷史底蘊，也沒有法理基礎，只是台獨勢力過去這些年為所欲為，導致台獨思想在台灣泛濫成災，但這些思想本質上是泡沫。這就像二戰前的德國法西斯主義，曾經猖獗一時，但隨著法西斯政權的崩潰，法西斯思想也隨之煙消雲散。

第五，從「文明型國家」理論來看，台灣的地緣位置類似香港，屬於不同文明之間的節點，這種節點要麼成為不同文明之間的橋梁，要麼成為不同文明對抗的堡壘。在這個意義上，大陸2020年頒布的《香港國安法》，釜底抽薪地制止了「港獨」，這對祖國統一的啟示就是：統一後的制度安排務必汲取香港回歸後的教訓，確保統一後的制度安排從一開始就杜絕台獨勢力和分裂勢力的影響。

第六，美國已經把伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞、烏克蘭等國家搞亂，無數生靈塗炭，無數山河破碎，現在又準備以「摧毀台灣」的「焦土政策」來遏制中國大陸的崛起。兩岸人民要團結起來制止這種局面的出現。坦率講，只有一個「文明型國家」才可能允許「一國兩制」這種具有高度包容性的制度安排，一般的民族國家是無法這樣做的。

張維為呼籲，希望台灣方面——不管哪個政黨執政，都盡早開始與大陸協商一種面向未來的、有利於國家統一的制度安排。如果台灣方面遲遲不接受「一國兩制」方案，他個人認為，大陸可以適時提出自己的與時俱進的統一方案。

最後，這些年，台灣成了美國手中企圖遏制中國大陸崛起的一張「牌」，但大陸應該通過堅定有力的行動，使美國手中的這張所謂的「牌」變成美國手中的燙手山芋。也就是說，美台勢力每進行一次挑釁，大陸促進祖國統一的大業就扎扎實實地向前推進一步乃至一大步，直至實現祖國的完全統一。

盛九元表示，他想從另一個角度來談談兩岸關係中的危與機。1993年4月27日這天發生了對兩岸關係具有重大意義的一件事情，也就是舉世矚目的「辜汪會談」在新加坡舉行。應該說「辜汪會談」成為兩岸關係發展中一個非常重要的轉折點，也由此開啓了兩岸正式的對話協商，為兩岸和平發展奠定了基礎。

盛九元表示，一方面，在「九二共識」基礎上，兩岸交流交往日益頻繁，經濟融合持續深化，各個領域交流合作也不斷取得新進展；但另一方面，由於島內政黨輪替，使得兩岸的政治關係出現一些周期性的跌宕起伏，其中既有「大交流大合作」的階段，也有緊張的對抗、對立，甚至「脫鉤斷鏈」的趨勢。

盛九元指出，在這過程當中，大陸始終堅持以「一個中國原則」為核心的「九二共識」，堅持兩岸關係和平發展、融合發展，為改善兩岸關係進行著堅持不懈的努力。中共總書記習近平在中國大陸共產黨第二十次全國代表大會上所作的報告中指出，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

盛九元表示，自2022年8月裴洛西訪問台灣事件以後，大陸加緊應對台海意外事態的準備。當然，與此同時，美國也在持續渲染大陸所謂「武統」的可能性，加快戰略調整，強化在台海周邊的一些軍力部署，從而使得台海的和平成為全球關注的焦點。更讓人憤慨的是，民進黨當局甘為美國的「棋子」，不僅持續增加所謂的防衛費用，試圖「以武拒統」，且不顧島內民眾的反對修改服役期限，營造所謂「焦土保台」的聲勢，表明不惜要通過巷戰甚至焦土抗戰，以「維護台獨路線」這樣的圖謀；其中最典型的事件就是竭力推動台積電等企業赴美投資，民進黨當局不惜出賣台灣利益以「獲取」美國保護的意圖已經昭然若揭了。

盛九元指出，由此來看，當前的台海局勢注定充滿著危機與不確定性。

第一，就是美台關係的提升，美國的「一中政策」被「掏空」，美國各類的政客為了一己私利、破壞中美關係大局，公然包庇「台獨」分裂行徑，不斷鼓譟和推出一系列侵害中國大陸主權的一些法案，包括現在正在鼓譟的《中國競爭法2.0》，以及通過所謂協商「21世紀美台貿易倡議」提升美台經貿合作，進一步擴大美台軍事合作，從而使得中美及兩岸關係處於持續的緊張狀態。

第二，在美國的推動下，國際一些「反華」勢力在多個公開場合提出所謂台灣問題和台海安全的「國際化」，持續挑戰「一個中國原則」，派駐一些軍艦在台海周邊巡航，進一步惡化了台海地區的和平的勢。民進黨當局為了一黨私利、謀求「台獨」勢力繼續執政，不斷借所謂的「過境外交」等，在國際上凸顯「台獨」主張，加劇了兩岸的衝突和對立。

盛九元認為，在風險危機之下，大陸始終牢牢把握著兩岸關係發展的時和勢。

第一，解決兩岸關係的關鍵在大陸。大陸始終堅持改革開放和推動中國式現代化，兩岸實力對比日益懸殊。塞爾維亞總統特別提到的一句話，他說中國大陸最迷人的數字是什麼呢？就是過去30年，大陸GDP增長了42倍，而台灣在這期間只增長3.5倍， 台灣的GDP從佔大陸的45％降至佔4.2％，這為實現統一奠定了非常堅實的物質基礎。

第二，台灣社會求和平、求穩定、求發展的呼聲日益高漲。特別是進入後疫情時代，隨著兩岸交流交往的恢復，民間和地方交流有助於緩和兩岸關係，民間主張兩岸和平、促進兩岸交流的呼聲也有助於進一步促進兩岸交流和交往的正常化。

第三，在大陸的積極推動下，台灣有識之士紛紛積極參與「一國兩制」台灣方案的協商，這為兩岸關係和平發展、融合發展應該說創造了非常有利的條件。

第四，國際上「一個中國」原則的鞏固和擴大。隨著中國大陸在全球政治影響力的上升，國際上「一個中國」原則得到進一步的鞏固，這為祖國統一應該說奠定了非常有利的國際環境。

盛九元表示，正如習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40週年大會上的講話，他強調，大陸願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。隨著兩岸關係發展和國際形勢的變化，「台獨」與反「台獨」、干涉與反干涉的鬥爭已經進入了全面的新的階段；而民進黨當局數典忘祖、罔顧民意，為謀求政黨私利而甘心淪為美國遏制大陸崛起的「棋子」，甚至不惜成為美國「遏華」戰略的「急先鋒」，從而將台灣民眾置於巨大的戰爭風險之中。

盛九元表示，從這一角度看，當前兩岸關係始終處在一種戰與和、危與機的並存狀況。是走向「台獨」的絕路，還是選擇和平發展、共享中華民族復興的偉大榮光，關鍵在於民眾的認知與選擇。

盛九元表示，台灣問題始終是中國大陸的內政問題，因為民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。習近平總書記指出「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」

盛九元用一句詩詞來形容兩岸關係的發展：「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」。儘管兩岸分離了74年，但是大陸非常衷心地希望台灣同胞秉持兩岸同文同種之情、實現共存共榮之理，以及推動民族復興之義，與大陸民眾相向而行，共同反對「台獨」，為台海謀和平、為兩岸謀發展、為自身謀福祉，齊心協力推進統一進程，共圓民族復興的中國夢。