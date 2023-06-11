教育部表示，今年共補助18個縣市34所社區多功能學習中心，運用國民中學與國民小學學校閒置空間，結合當地文化及社區資源，發展極具地方特色的學習中心，帶動社區民眾一起學習。

嘉義縣更寮國小位於嘉義縣六腳鄉，學區服務範圍涵蓋更寮村、古林村及正義村等三個村落，為一處典型的農村型社區，少子女化、人口老化問題嚴重與外移，加上家庭失能與學童文化刺激不足，嚴重衝擊了社區動能及活力。

更寮國小學習中心為營造中心成為社區共同的「家」，以現有資源結合社區力量，發展「生命、生活、生機」課程主軸，透過親子互動、體適能及農村再生等課程，為社區動能注入一股活水，形成學校與社區互惠互利的永續發展共同體。

新竹縣竹東國小創立於日治時期初期，至今已有百年歷史，地處新竹縣頭前溪畔、五指山下客家地區。該校透過學習中心，傳承客家在地產業文化，以客家美食、異國美食文化、客家山歌傳唱等課程，提供社區年輕一輩與年長者共同學習，共同參與，落實社區資源共享，營造社區族群共榮。

新竹縣寶山鄉雙溪國小的學習中心，是鄰里社區情感支持系統，「客家歌謠班」的傳統客家山歌及客家歌謠嘹亮悠揚，除了社區家庭主要照顧者、長者以及媽媽們，其他鄰近鄉鎮的民眾都慕名而一起來加入傳唱，唱出對文化傳承的熱情。

雙溪國小的學習中心傳授具有客家美學的藍染技藝、手作羊毛氈等課程，結合文化與自然的生活美學，不僅讓社區婦女帶著80多歲老媽媽在學習中心獲得療癒，更促進公眾的環保意識，激發公民素養。

在社區多功能學習中心裡，布滿了終身學習的種子，讓社區成為一所適性適齡的多元學習場域，教育部未來將持續鼓勵各學習中心推動社區教育，提供民眾近便而豐富的學習機會，以提升全民終身學習風氣。