一直以來，醫療保險領域因缺乏有效的聯繫和協作機制，使得患者、醫療機構和保險業者在理賠申請上耗費了大量精神和時間成本。為解決這個問題，壽險公會聯合19家壽險和產險公司以及25家醫療院所共同推出「保險理賠醫起通」業務。通過壽險公會建立的「保險科技運用共享平台」，結合醫院在民眾授權下提供的「醫療資料」，提供便民的理賠服務。

目前已加入保險理賠醫起通服務的合作醫院包括：台北市聯合醫院（中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區），國泰綜合醫院總院（不含分院）、新光吳火獅紀念醫院（不含分院）、臺北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、振興醫療財團法人振興醫院，以及宏其醫療社團法人宏其婦幼醫院等。

壽險公會與各保險公司運用保險科技持續落實主管機關公平待客、友善服務及普惠金融的政策目標。透過本服務，未來民眾每次就醫後不再需要奔波於醫院和保險公司之間重複申請理賠，只需向所投保的其中一家公司申請一次，即可享受到多家受理的便捷服務。