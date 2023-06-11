一名曾在銀行任職的日本人飯田道子，在職期間觀察到有錢人對金錢流向非常計較，每一筆錢都會詳細記錄，到銀行把待辦事項處理完成後，也會停留查看其他理財資訊、主動詢問細節，不同於於一般人辦理完業務後就離開，由此可見有錢人對金錢意識較高，也比較懂得理財。

日媒《All About》報導，飯田道子表示，有錢人到銀行把待辦事項處理好後，通常會在銀行多待一會，留意各項服務，若看到有興趣的訊息，也會主動詢問行員細節，以掌握更多理財資訊。

飯田道子指出，有錢人非常注重帳戶金流，如哪時有錢匯進戶頭、轉出多少金額等，都會很詳細記錄，若是某筆金錢較晚入帳，他們也會追問原因，對大小錢都斤斤計較、確認金錢動向，才能累積財富。

飯田道子說，反觀一般人到銀行辦事，完成後就匆忙離開，也不會特別查看存簿存款狀況，簡單的小動作和習慣，就可以看出有錢人和一般人的差異，顯現有錢人對金錢的意識比較高，也更懂得善用理財資源。