中市民眾發現車內引擎室裡躲1隻小黑貓，幸有警員細心營救，脫困小貓磨蹭救命恩人撒嬌，萌翻眾人。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市東區民眾日前一早要開車出門，「喵，喵，喵」車內竟傳出微弱貓叫聲，循聲竟在引擎室找到1隻小黑貓受困在管線內，引來鄰居圍觀，卻束手無策。中市東區分駐所員警巡邏途經趨前關心，小心翼翼地將小貓拉出，萌樣小貓脫困後，民眾準備牛奶讓牠飽食一頓，小貓還跑到救命員警腳邊磨蹭撒嬌致謝，萌樣融化在場人心。

台中市第三警分局東區分駐所游姓及王姓員警，日前上午8時許巡邏經過中區自由路段，發現路旁有民眾圍著1輛自小客車議論紛紛，員警趨前關心。

民眾指出，他們一早準備開車出門前，聽到微弱的貓叫聲，靠近車旁才察覺貓聲來自車內，但卻遍尋不到貓，直到打開引擎蓋赫然發現1隻黑小貓困在管線中，卻不知如何下手營救。

兩員警化身為救貓警隊，先拿手電筒照明研究小貓位置，研判應可徒手救援，戴上手套小心翼翼地伸手進管線縫隙，緩緩地挪移小貓，小貓似有靈性，知道警察叔叔是來營救牠的，沒有抵抗、乖巧配合，員警成功將牠拉出來。

小黑貓飽受驚嚇的模樣呆萌可愛，在場熱心民眾還拿來牛奶給牠喝，牠飢腸轆轆猛喝得盤底朝天，吃飽了還跑到員警腳邊磨蹭撒嬌表達謝意，溫暖地融化了在場人士的心。

員警將小貓帶回派出所，以免牠流落街頭，並通知動物保護防疫處協助安置，幫牠找到主人。