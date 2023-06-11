互動資通董事長暨總經理郭承翔表示，疫情讓team+成為許多客戶數位轉型與提升組織效率不可或缺的基礎建設，特別在資安意識高漲此刻，以私有雲打造的team+更成為醫療院所、政府機關等超過5000家企業指定使用，其應用場景不只是超越辦公場景，更與企業的資訊流、業務流創造出高度連結。

2020年便開始導入以互動資通team+為基礎打造的「長庚即時通」平台，全面翻轉院內的溝通模式。正因當前主流社群媒體在處理訊息上並不透明、隱藏資安風險，同時也預見訊息即時溝通與分享將是醫療場域未來的發展趨勢，因此攜手互動資通打造這套具備體系自建、資訊安全、能滿足評鑑與各項醫療行政通知及回覆需求的長庚即時通，以期為團隊協調溝通帶來顯著優化並創造效益。

由於長庚醫院全台分院眾多，員工人數達萬人，過去要在裡面找到正確窗口猶如大海撈針。為了能強化院內人員具備快速因應緊急事件的韌性與能力，透過長庚即時通的建置，能將所有員工資料一次收整，並藉由一鍵就能聯絡到要找的人；此外，後台也能設定每位員工的權限，清楚劃分可聯絡的層級，減少不必要的困擾。更甚者，長庚即時通不只提供即時溝通，更多被運用在透過API與HIS資訊系統連結傳送的訊息，如：檢驗異常通知、危急值/危險值通知與處置回覆、急診會診通知、醫囑通知等，讓長庚即時通每月訊息量已突破330萬則。

此外疫情警戒時，長庚醫院因提早佈局，加上導入長庚即時通快速完成精準疫調，從發現、匡列隔離到找出感染源，過去要耗費16小時作業時間的任務，如今只需要10分鐘就能完成，不只提升作業效率逾9成，更重要的是在關鍵時刻不耗費醫療量能，持續提供病患最佳的公衛服務。