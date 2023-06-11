國內先前蛋荒持續許久，蛋價不斷上漲，而在今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點。蛋價評議委員會昨日開會決議，自下周三(14)起，每台斤產地價與批發價均調降3元，即產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降。

先前因應蛋荒的延燒，雞蛋價格逐月調升，產地價和批發價在每台斤45.5元和55元的高點維持數月之久。先前業內人士就有透露，因5月起將有大量進口雞蛋來台，之後盤點進口量和國內雞蛋產能，5-6月有望每台斤調降2到3元。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，國內雞蛋產量正逐步回升，市場秩序也在回復當中，因此各公會與產業代表在昨天會議中達成共識，決議下周三起蛋價調降3元，但是否繼續調降還是要依之後市場供需而定。

有蛋農指出，現在產量逐漸回升，確實是降價的時機，加上暑假快到了，營養午餐將暫供數月，清明節後也是雞蛋銷售較淡的期間，降價對於產銷確實是有幫助，但不敢說之後蛋價是否還會有起伏。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，目前產蛋雞隻約3164萬隻，較上周3125萬隻增39萬隻；雞蛋每日生產量約11萬4000箱，較上周11萬3500箱，增500萬箱(每箱約200顆)。