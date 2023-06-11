雙金影后賈靜雯因赴陸參加節目《乘風破浪2023》（《浪姐4》），人氣再度上漲，凍齡美貌引起眾人討論，10日她出席上海國際電影節時，微博上瘋傳她和大陸男星牽手聊天的照片，被網友直指過於親密，但事後男方身分曝光，發現是曾和她合作《小李飛刀》的吳京，讓許多網友直呼「是回憶殺！」

賈靜雯10日出席上海國際電影節時，被拍到與某位男星在上海知名飯店牽手，可見她與該男星站在一起聊得相當熱絡，照片曝光後，有網友認為兩人互動過於親密，直到男方被發現是大咖男星吳京後，網路上的風向隨即轉變，由於賈靜雯1999年曾與吳京一同演出武俠劇《小李飛刀》，兩人在劇中兩小無猜的互動，讓觀眾非常喜愛。

如今事隔24年，兩人再度重逢同框，讓許多網友直呼「老朋友見面，大大方方，夢回小李飛刀啊」、「沒想到還能見到這對CP同框，多少人的青春回憶啊」、「有些人不知道吳京和賈靜雯合作過吧，小李飛刀真的小時候的青春」、「小李飛刀這一對我可喜歡了」。

此外，對於部分惡意留言，有人也替賈靜雯抱不平「一些人心臟看什麼都是黑的」、「老婆謝楠也在現場呢，賈靜雯也家庭和睦，大庭廣眾之下，網友大可不必指手畫腳」、「朋友牽手正常吧！怎麼有些人的思想越來越古板，這是倒退了多少年」。