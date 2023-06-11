台灣成年人每10人就有一名是腎結石患者，且男性發生率約為女性的3倍，尤其炎夏讓人汗液快速流失、來不及補水易讓腎臟濃縮尿液、增加腎結石的風險。醫師表示，除了多喝水以免腎結石的產生外，體內已有腎結石的人，可藉由拍打腎臟位置、常走路並上下跳動，即能有效地將腎臟內的結石，移往輸尿管、排至膀胱，進而排出體外。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書貼文表示，國內的成年人約1成有腎結石，且男性遠多於女性，當結石大於1公分，就有4成會發生恐怖的泌尿道併發症、1/4必須接受手術治療，只剩下15%機率可以自行順利地排出體外。

他並表示，一般而言，腎結石在0.4公分以下，人體可透過排尿排出腎結石。排出結石的第一步是將腎結石移往輸尿管、膀胱，方法包括多喝水且多跳躍。

洪永祥進一步說明，因為腎臟在後腹腔、膀胱在下腹腔，連結腎臟與膀胱的輸尿管是由後腹腔往前，並往下到膀胱，因此人只要有走動就可透過重力作用，將結石排到輸尿管中，加強版則為「跳繩、開合跳，或跑步類的上下震動就可有效幫助排出。」

至於使用上述方法仍未能奏效的患者，洪永祥建議，患者可每天將自己的手掌微彎曲成拍痰的形狀，拍打有結石的腎臟位置，並將臀部翹高，此動作每天10分鐘，通常能有效地把小的腎結石拍到輸尿管，再搭配每天走路、上下跳動，就能將結石由輸尿管排到膀胱，再進而排出體外。