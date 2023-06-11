雲門舞集〈薪傳〉昨晚在台東藝文中心演出，全場座無虛席，在演出中後半段時，發生布幕掉落意外插曲，所幸無人受傷，舞者最終在民眾的掌聲中完成精彩舞作。

2023台東藝術節首檔節目雲門舞集〈薪傳〉門票3個月前即已售罄，雲門舞集表示，演出因機器摩擦過度，以致投影幕掉落，不幸中的萬幸是沒有舞者受傷，繼續完成演出。「讓大家擔心，很不好意思，在此鄭重道歉！」雲門會更為謹慎，更警惕地面對未來的每1個舞台，推出美好的演出。

台東縣政府文化處在演後完整瞭解情況，也表示台東藝文中心場館未來將對於高空作業裝置，與團隊一起執行重覆確認工作，並注意舞台職業安全，避免意外再發生。

台東縣長饒慶鈴也在現場觀賞，並於演後第一時間至後台關心舞者及工作人員有無受傷情形，並指示文化處除查究原因外，觀眾散場後也即刻進行所有設備安全確認，以確保所有人安全，並當面感謝林懷民及雲門舞集，為台東帶來這麼精彩的演出，也感謝熱情觀眾到場支持。