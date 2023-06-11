香港影帝梁家輝近日忙著宣傳新片《我愛你！》，不過他昨（10日）缺席上海電影節放映活動，在劇中飾演梁家輝妻子的葉童受訪時爆料，她的「老伴」梁家輝家有喜事，透露他出席女兒Chloe婚禮，劇組也分享梁家輝和女兒Chloe、女婿的合照，梁家輝身穿藍底白條紋西裝、腳踩休閒鞋，雙手插口袋相當酷帥。

65歲梁家輝和妻子結婚36年，育有一對雙胞胎女兒，大女兒梁穎晨（Chloe）昨在香港舉辦婚禮，梁家輝為了愛女，缺席新片宣傳，見證女兒人生重要時刻，升格當岳父的梁家輝身穿藍底白條紋西裝、內搭白色圓領上衣、腳踩休閒鞋，一張酷臉、雙手插口袋相當有形。

劇組演員葉童、惠英紅、倪大紅昨則出席上海電影節宣傳新片，劇中搭檔葉童受訪就提到：「我的『老伴兒』梁家輝今日之所以缺席，其實是因為今天是他大女兒的婚禮。」台下觀眾隨即響起歡呼聲，接著大喊「我愛你」向梁家輝送上祝福，劇組事後也發文祝福：「雖然梁家輝先生未能到場，但此刻他也同樣被愛包圍！祝賀梁家輝愛女新婚快樂！」

梁家輝大女兒Chloe和老公愛情長跑8年，兩人感情甜蜜、穩定，男方還不時會出現在梁家輝一家的聚會中，看得出他和岳父關係極好。