《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚女、獅子女、天秤女最愛聽甜言蜜語，只要男友一說好話就心花怒放，忘掉所有不愉快，其中獅子女最愛面子，即使好話說得很誇大，只要是讚美她們，一律照單全收。

▍雙魚女

耳根子軟的雙魚女，很注重氣氛跟感受，只要男友嘴甜一點就會很知足，如果被讚美、肯定更是開心一整天並且經常想起。雙魚女雖然情緒多，不過她們其實很好哄容易取悅。

▍獅子女

愛面子、吃軟不吃硬的獅子女，耳根子也軟，男友只要講幾句甜言蜜語，怒氣就能全消，就如吃了蜂蜜般，臉上瞬間恢復笑容，她們的虛榮心較強，即使手法粗糙、刻意取悅也會感到非常開心，讚美的話對她們更是有效。

▍天秤女

愛美的天秤女，很看重別人是如何評論她們，尤其是男友的誇讚，會讓她們不再生氣、埋怨，就如吃了糖果的女生，忘了原先的不愉快，甚至只要再聽到幾句甜言蜜語，就會怒氣瞬間消除馬上妥協。