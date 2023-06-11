東勢警分局自4月26日迄今已取締超速違規1087件，並通報532件改裝噪音車輛，執行成效佳。（東勢警分局提供／潘虹恩台中傳真）

改裝噪音車擾寧惹民怨，台中市政府警察局東勢分局自4月26日啟動「靜城專案」迄今已取締超速違規1087件，並通報532件改裝噪音車輛，執行成效佳；10日稽查更現場揪出4件使用中機動車輛噪音未符合管制標準，由環保局告發，期盼還給台中市民優質的居家環境。

東勢警分局指出，自4月26日啟動「靜城專案」迄今已取締超速違規1087件及通報532件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，執行成效佳。民眾超速違規依據《道路交通管理處罰條例》將處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰；非法改裝排氣管除違反噪音管制法外，同時也可能觸犯《道路交通管理處罰條例》最重可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

東勢警分局10日會同中市府環保局、台中區監理站等單位組成「環、警、監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件稽查工作，攔查疑似改裝車輛12部，經實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計4件，由環保局依《噪音管制法》告發，罰鍰金額合計高達新台幣1萬3800元。

東勢警分局呼籲，駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，擅自變更車輛引擎、底盤、電系等重要設備，否則將會影響車體結構及危害自身及其他用路人安全，警方可依《道路交通管理處罰條例》處新台幣2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令檢驗。

東勢警分局長林大為表示，警方絕對不容許危險駕車行為挑戰公權力，將持續規畫取締酒後駕車、噪音車、防制危駕及取締路口不停讓行人等勤務，並結合環保局及監理站等單位，執行「環、警、監」聯合稽查工作，期有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生，以維護轄區安寧及用路人交通安全。