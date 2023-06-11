女星Sandy（吳姍儒）今年3月順產兒子「Mason小初一」，和圈外老公成為新手父母。今（11日）清晨Sandy她透露睡前突然哭了，「混雜一點發洩的淚水躺在預備給寶寶的軟墊上」，但她沒要抱怨，純粹紀錄當媽的心聲。

Sandy於11日清晨在IG感性地寫下長文，透露自己產後一個月復工，除了忙著演藝事業，生活也多了非常多的新瑣事，像是消毒、反覆確認行程、敷臉同時餵奶拍嗝、邊吃飯邊安頓家事、邊梳化邊網購等，幾乎沒辦法再單獨只做一件事，「包含在打字的這一刻初一也都還趴在我身上呼呼大睡。」

Sandy坦言過去這一周的疲累，已達到幾乎無法表情管理的程度，「收工回家眼睛乾澀身心俱疲，一度燒聲還久違的翻滾式胃痛了一次」。昨晚Sandy完成本周最後一項工作後，返家消毒自己，趕緊幫兒子洗澡、按摩、搽乳液、餵奶拍嗝和哄睡，疲累程度達到最高峰，但強調老公都有同步作業，她純粹是闡述自己的過程。

最後，已累壞的Sandy發洩了一點淚水，躺在預備給寶寶的軟墊上睡著，半夜醒來持續哄嬰，不安穩地睡睡醒醒4小時，聽到兒子不耐煩的小扭動聲，睜眼一看又天亮，「嗯，在結束沒來得及好好喘息的一週後，這是沒來得及好好休息的一晚。」

Sandy重申自己沒在抱怨，純粹誠實記錄育兒的生活，否則可能容易對兒子情緒化，而她明白這些都是自己選擇的日子，「現在感受到的疲憊是真的，但這篇沒有記錄到的快樂融化時光也都是真的。」此則貼文引發媽媽網友的共鳴，紛紛有感而發地留言：「歡迎加入睡不飽行列！加油。因為會持續最少一年！」、「已經3天沒好好睡的我，每天都看日出」、「剛處理完漏尿還突然噴屎的一個月嫩嬰…餵奶ing 看到這段文字好感同身受」。