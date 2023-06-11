外國1網路頻道《Stat Mastery》於5月27日發出一部「世界上最先進的10架戰鬥機」影片，前5名的戰鬥機分別為美國的F-22、F-35、俄羅斯的蘇-57、中共的殲-20以及法國的飆風戰鬥機（Rafale）。軍事專家施孝瑋指出，其實由於美國過去購買F-22的預算太少，未來不太可能再為其做性能投資了。

施孝瑋日前在節目《兩岸防務評論》中指出，其實美國空軍不但想要F-22，且美國空軍也一直認為當時通過F-22的預算太少，甚至後續對F-22戰機性能展開很多辯論。施強調，美政府雖然最後做出不為F-22升級的決策，「但不代表F-22不好，純粹是因為數量太少，導致美國政府認為對它做性能提升或各種投資並不合於成本效益。」

至於F-22在性能面的表現，施孝瑋分析，就其目前的表現，還是現代匿蹤戰機的佼佼者，F-35的操控性也不如F-22、殲-20的性能極致目前看不出來在哪裡、T-50（蘇-57的內部編號）整體的飛控性能，跟美國的F-22來比還是有段差距的。施強調，「F-22儘管航電設備不如最新戰機，但它整體的空戰性能跟搭配的武器，並不會讓它在空戰中的表現遜色。」

另對於外界有消息指出F-22過於嬌貴，施孝瑋披露，F-22確實在深度維修的時候，要放在空調廠房中進行，對空氣塵土跟溫濕度都有要求；但一般作業中的妥善機，放在簡易機棚裡面就可以了。

另針對中國大陸的殲-20戰機，施孝瑋則認為，該機目前已成為美方重點關注的對象之一，「中國大陸當下已經有11個旅配備了殲-20匿蹤戰機，這對想要重新構建對華空中優勢的拜登政府來說，絕對是一個驚喜。」