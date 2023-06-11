海南航空客機，攝於海口美蘭機場。（藍孝威攝）

據上游新聞報導，6月初，海南航空客艙部向全體空服員發佈一項關於專業化形象的篩查和管控提示。提示中對空服員的體型體重制定嚴格標準，要求超出參照體重值10％的人員立即停飛減重。但有律師認為，海航此舉恐違反《勞動法》。

海航訂出的標準體重計算公式為：身高（cm）-110=標準體重（kg）。例如，一名空服員身高為165cm，對應的標準體重應為55kg，即110斤。當空服員體重超出標準體重一定區間時，海航將進行分類管理，具體如下：

・體重超出標準體重0％－5％時，重點是避免組員體重持續上升；

・超出5％－10％時，給予30天自我減重期，並以周為單位進行監控，每一個減重週期到期前，組員需著制服赴空服隊進行當面複核，完成現場稱重及三人面試小組評議；

・超出10％時，立即停飛減重，所屬中隊根據組員情況制定減重計劃，督促減重效果。

工作提示中還強調，鑒於個人體質差異，相同體重人群視覺呈現不盡相同。因此，個人體型管理以公式測算為基準，同時輔以三人面試小組目測評判結果後綜合判定。

關於為何要對空服員體型體重制定嚴格標準，海航在提示文件中表示：「專業化形象是重要的直觀的職業形象，突顯工作風貌，我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片。」

不過海航內部人士對界面新聞表示，關於體重參照標準的使用，並不是簡單直接地用作停飛使用，而是基於常規人體體重參考標準，匹配空服員健康體重區間測算辦法，作為空服隊伍日常進行空服員健康體形體態前置管理的參照依據，用於空服員體形管理的前置識別和提示。

該人士稱，此舉意在通過錨定參考目標，倡導健康生活習慣，保持良好的職業形象和健康體態，而不是被動的等待個別組員體形發生明顯變化後影響安全服務工作。

提起女性空服員，人們總是第一時間想到容貌姣好、身姿優雅、端莊美麗等形容詞。作為高消費服務型行業，航空公司在招聘空服員時通常也會對空服員外在形象做出要求。

今年以來大陸民航市場進入快速復甦通道，多家航空公司重啟大規模招聘，招聘主要集中在空服員、安全員等需求量大的一線崗位。但除了海航，其他航司在招聘時，基本沒有對空服員體重有具體要求。

據界面新聞查詢，南航、東航、廈航、吉祥航近期發佈的空服員招聘要求中，主要對身高做了明確規定。如南航和東航要求，女性身高163－175公分，廈航要求女性身高162－173公分，三家均未在招聘信息中提到體重要求，廈航僅提到「身材勻稱、舉止端莊」。

而海航5月24日發佈的招聘信息，對體重有明確要求，女性空服員體重標準為【身高（cm）-110】 ＊90％～【身高（cm）-110】。與海南航空最近發佈的體型體重進行比較，該標準甚至更為嚴苛。例如，一名空服員身高165cm，體重標準應該在49.5kg-55kg之間，這裡的體重上限和海航給在職空服員制定的參照體重值持平。換言之，新招聘的空服員，入職之初體重就要控制在海航參照體重值以下。

界面新聞還注意到，招聘信息對男性空服員體重也有相應要求，但相比女性空服員要求有所放寬，男性體重標準為【身高（cm）-105】 ＊90％～【身高（cm）-105】。

界面新聞引述北京昶盛律所主任宋雲鵬解讀，根據《勞動合同法》第四條，即公司制度涉及勞動者的切身利益的，應當經職工代表大會或全體職工討論，與工會或職工代表平等協商確定。如未經合法民主流程，那麼該制度在勞動合同法層面是無效的，公司無權依此制度要求空服員進行減重和停飛。

宋雲鵬還提到，即使從行業規範角度看，大陸民航局頒布的《民用航空人員體檢合格證管理規則》及《空勤人員和空中交通管制員體檢合格證醫學標準》，均沒有對空服員的體型體重有明確的限制性規定。因此，海航制定的該制度也不符合行業限制的特殊條款。

河南澤槿律師事務所主任付建則向界面新聞表示，雖然企業可以根據實際情況自主制定內部規章制度，但內容不得違反法律法規。海航為了迎合消費者的審美，對女性職工體重作出特別的限制性規定，缺乏對女性勞動者最基本的尊重，違反了中國大陸《勞動法》關於平等就業的相關規定。對此，員工可以要求公司對不合理的規章制度做出整改，或者向工會反映情況。

海航嚴控空服員體型體重的話題也在網上引發熱議，除了職業形象，還有相關評論從飛行角度做了一些猜測。有評論稱：「海南航空嚴格控制空服員體重，有可能是為了減輕飛機負荷，降低燃油成本。」也有評論提到：「難道體重胖了，不利於飛機配載平衡？」

飛機重量對燃油消耗確實有一定影響。今年大陸全國兩會期間，全國政協委員、廈門航空董事長、黨委書記趙東提交了《關於全社會共同推動航空「輕裝出行」的提案》，他表示，飛機重量是影響油耗的重要因素之一，減輕飛行重量是航空節油減碳的核心舉措。

在減重方式上，趙東認為，飛機與發動機製造商、航空公司等可通過輕量化設計、合理化加油、精準化配載等方式減重節油；旅客可以減輕個人行李重量輕裝出行。如果每人每次航班少帶1公斤行李，一年可節油約4.6萬噸，減少燃油成本約3.5億。當中並未提到，飛機減重要從空服員體重乃至旅客體重等方面下功夫。

關於飛機配載平衡，界面新聞在民航局網站搜索到，2019年民航局發佈了《航空器重量與平衡控制規定》。規定中提到，航空器受到本身結構強度、動力裝置以及起飛性能、運行條件等因素的限制。每次飛行前，應嚴格根據當時當地具體條件來計算本次飛行的最大可用業務載重量，以保證飛行安全。

重量計算方面，有一項是「機組人員的標準平均重量」，客艙空服員標準平均重量為54kg，女客艙空服員為53kg。考慮到這裡的體重標準僅是平均重量，實際體重範圍會更加寬裕。民航局文件中也表示：「運營人可以選擇使用表中給出的標準機組人員重量，或者通過調查確定適合其運行的機組人員平均重量。」