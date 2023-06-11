洋基先發投手赫曼為隊友的接殺美技喝采。（美聯社）

「基襪大戰」第2戰由地主洋基扳回一城，先發投手赫曼（Domingo German）6局失1分摘得勝投。紅襪全場只有狄弗斯（Rafael Devers）陽春全壘打拿到1分，他連續兩戰都對洋基開轟。擔任第二棒的吉田正尚這波系列賽尚未擊出安打，此戰吞下兩K、獲得兩次四壞保送，打擊率仍維持在3成。洋基終場3比1獲勝。

紅襪以阿洛尤（Christian Arroyo）擔任先發二壘手，賀南德茲（Enrique Hernández）守備游擊。7局下，洋基奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）兩出局停在二壘，東岡凱爾擊出中間方向滾地安打，二壘手阿洛尤撲接失敗，球被他撞得更遠，二壘的奇納法勒法越過三壘直衝本壘，阿洛尤撿球急傳本壘卻暴傳，東岡凱爾趁機上到二壘。

這是阿洛尤本季第1次守備失誤，不過他也有擊出安打。洋基捕手東岡凱爾第3局要抓紅鬍子騰納（Justin Turner）盜壘，結果傳歪了被騰納溜上三壘，所幸左外野手包爾斯（Jake Bauers）飛身接殺狄弗斯牆邊的深遠飛球。

洋基除了藉失誤取分，還有托瑞斯（Gleyber Torres）第4局的反方向陽春炮，卡爾洪（Willie Calhoun）第6局追加的陽春炮。此戰失利讓紅襪的勝率跌破5成（32勝33負），雙方3連戰還剩1場，並且下周還要再來一波3連戰。