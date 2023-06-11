女星楊繡惠憑藉著直爽作風以及幽默發言在演藝圈中活躍，直言不諱的風格吸引大批粉絲追隨。豈料，昨(10)日深夜她在社群平台上爆料，自己剛出來跑通告時曾被其他女星欺負，更表示她還在演藝圈，但她人呢？引起不少網友關心。

楊繡惠近日突然在臉書上爆料過往遭受不公平的對待，吐露心聲：「我永遠記住！我剛出來跑通告，有誰欺負我，現在我茁壯了，她人呢？謝謝老天爺幫忙。」雖然沒有指名道姓，但還是引發不少議論，其後她又再度難過寫道：「我真的以前是被欺負上來，包括你看一些節目說繡惠姐多好，都是他們唾棄我的」。

兩篇貼文一出，網友們紛紛勸慰她：「有年紀了要有肚量，過了就算了」、「人在做，天在看，加油」、「我知道你會紅的，因為孝順父母的人，會很有福氣」、「美女，以前的就放下吧！把目光放以後，現你還是可發光發亮的」、「往事就讓她隨風去，現在的姐最棒棒了，工作順利，孝順父母，未來會一直順利美好下去。」

事實上，近日楊繡惠頻頻在臉書發文，不但表示自己絕對不喜歡會嫖妓的人，還怒指一名「白白」稱她利用他炒新聞，這番言論讓大家誤以為在說白雲，許多網友勸她收斂言行：「公眾人物要承擔負起社會責任的原罪。」、「故弄玄虛，搏版面，真是辛苦了」、「妳都話中帶話」、「發文前多考慮是否會傷害好朋友產生誤會。」