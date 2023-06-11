對於國民黨台北市議員鍾沛君指控遭到朱學恒強吻性騷一事，曾經妤2022年代表台灣民眾黨參選桃園市議員的美女博士曾妍潔表示，「我懂，真的懂！」因為她在參選期間也遇到一模一樣的事！

曾妍潔披露，看到這次事件，她想起參選期間也遇到一模一樣的事。對方也是名人、「是我們大家的偶像，我當下也是傻了」。當時身邊小幫手知道她出門討論事情，因為是單獨出門，所以大家也是一直打給她，問她在哪？安全嗎？

曾妍潔回憶，當下其實她很慌，但不希望造成風波，也想釐清事情，所以她故作冷靜，問對方：「你幹嘛啊？」，然後要求離開。

曾妍潔提到，之後她其實一直避開想這件事，對方後來的解釋與道歉，「我也試著放下這件事」，因為不想讓有才華的人因為一時糊塗失去舞台，但她也明白以後不能單獨行動。

曾妍潔強調，「未經他人苦，莫勸他人善；妳若經我苦，未必有我善！」「我懂，真的懂！」後面的事她不想講，以後也不會再講，也不要問她是誰，不要去猜。

曾妍潔在臉書自我介紹是文化大學建築系、臺北科技大學碩士、臺灣大學環境工程學博士、高考二級，曾任臺北科技大學專案助理教授，2022年代表台灣民眾黨參選桃園市議員但為落選頭。

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