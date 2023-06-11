為了強化行人安全通行觀念，以降低交通事故發生，高市府特別邀請在IG有飛天小女警稱號的「小貝」蔡玉貝拍攝交通安全宣導短片。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

洗刷行人地獄臭名，高雄超正「飛天小女警」拍片宣導。（高市府youtube頻道）

日前CNN報導將台灣稱為「行人地獄」，為了強化行人安全通行觀念，以降低交通事故發生，高市府特別邀請在IG有飛天小女警稱號的「小貝」蔡玉貝拍攝交通安全宣導短片，多次提醒民眾駕駛汽機車行經路口時，務必「慢、看、停」，希望能夠提高民眾交通意識，共同營造安全有序的交通環境。

高市警前鎮分局交通組警員蔡玉貝以飛天小女警「小貝」的稱號於IG不定期發布影片，以淺顯易懂的方式向大眾宣傳交通安全意識，深受許多網友喜愛。截至目前，蔡玉貝的社群帳號「飛天小女警小貝」已經擁有超過5.5萬名粉絲追蹤。

在蔡玉貝此次替高市府拍攝的短片中，以交通安全小教室為主題，提醒汽機車駕駛行經路口時，第一步驟要「慢」，應減速慢行，確保自身和行人的安全；其次是「看」，汽車駕駛應特別注意車輛A柱的視線死角，務必確認沒有行人或其他車輛通行，才能安全地過馬路；最後是「停」，遇到斑馬線時，行人距離車輛3公尺，也就是約1個車道或3個枕木紋距離內，應完全停下來禮讓行人，共同保障行人用路安全。

另外，高市府提醒，行人在通過路口時，除了遵守交通號誌、標誌和標線的通行規定外，當行人號誌綠燈讀秒不足時，應等待下個綠燈亮起後再通過。在路口等待紅燈時，當遇到車輛通過，應與馬路保持適當安全距離，以避免與轉彎中的車輛發生碰撞。

高市府呼籲，行經路口應該牢記「慢、看、停」原則，這不僅能保護自己和他人的生命安全，也為交通安全營造更可靠的環境，在開車或騎車出門時，遵守交通規則、多停讓，以確保交通安全得到更好的保障。