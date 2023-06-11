曾國華在電源供應器產業有四十多年的全方位經驗，2008年起帶領群光電能積極轉型，一年內即終止連年虧損本業順利轉盈，尤其推動電源關鍵零組件—磁性元件變壓器自動化無人工廠有成，為公司的品質與成本競爭力奠定堅實基礎，其任職群光電能15年來，成功帶領公司營業淨利成長22倍，2015年帶領公司衝刺筆電電源市占率至世界第一，2019年更進一步領導群光電能成為全球前三大電源廠，近年更在疫情衝擊下，逆勢帶領群光電能營收獲利連4年創歷史新高。

國立臺北科技大學(北科大)10日舉行111學年度畢業典禮，由北科大校長王錫福授予群光電能總經理曾國華名譽工學博士學位，表彰其對母校、產業與國家之重大貢獻，北科大表示，曾國華於1979年畢業於臺北工業專工業工程科，後於2004年取得北科大工業工程與管理碩士學位，除締造群電經營佳績，曾國華不忘企業社會責任，以「品質、信用、創新」為經營理念，積極推動公司治理，將ESG與企業經營緊密結合，堅守電源良心事業。在過去5年中，群光電能節能相關的研發投入，佔總研發費用的30%以上，堪為業界標竿，群光電能在公司治理與節能永續的實績，亦屢獲國內外多項大獎肯定。

曾國華感念母校栽培，在致詞中表示：「全球最好的電力電子大廠都在台灣，台灣最好的電力電子人才都在北科大。我們也期望透過業界與學界的共同努力，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，提升台灣人才的國際競爭力。」

北科大表示，曾國華贊助培育人才不遺餘力，在其全力推動下，群光集團與北科大長期進行產學合作，自2008年來累計已投注逾億元資金培育產業人才；群光電能2014年與北科大共同成立「群光-北科研發中心」，與電力電子學術界知名的賴炎生教授等多位專業師資配合進行雲端、5G 等相關長期研究，累計已共同申請12件國內外專利，締造學校、同學及企業三贏，曾國華心繫母校，長期支持母校發展、積極推動校友服務，除長期擔任本校文教基金會董事，亦曾擔任本校工業工程與管理系友會第六屆理事長暨第七屆常務理事；其熱心助學，個人亦定期捐助母校及提供獎學金，協助清寒學弟妹順利完成學業。