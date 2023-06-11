一名25歲男子某天突然感到其腰背劇痛，檢查發現有一顆2.5公分大的腎結石掉落並卡在輸尿管上方，造成腎臟及輸尿管水腫。醫師表示，若重複腎結石急性發作，將大增日後洗腎的機率。醫師提醒，已有腎結石的人必須密切追蹤結石的大小，並多喝水及留意日常飲食內容。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書貼文表示，國內的成年人約1成有腎結石，且男性遠多於女性，當結石大於1公分，就有4成會發生恐怖的泌尿道併發症、1/4必須接受手術治療，只剩下15%機率可以自行順利地排出體外。

他表示，上述男子是一名上班族，某天下午與朋友打籃球，突然右後背一陣劇痛，接著下腹部與腹股溝都有嚴重抽筋般的疼痛，晚餐後男子排尿時發現大量血尿，緊急求醫。

洪永祥表示，經X光檢查，發現男子的一顆2.5公分大腎結石已經掉落到輸尿管上方，且卡到輸尿管，造成腎水腫與輸尿管水腫，若未及處理，右側腎臟會受損。所幸，之後用內視鏡取出石頭、緩解疼痛，並讓腎臟回復至原來的大小。

他表示，該男子後來坦言，自己有尿路結石的家族遺傳，3年前體檢時已知右腎有一顆0.3公分的腎結石，因結石尚小、有機會藉由尿液排出，因此不以為意。此外，男子不愛喝水，只喝汽水、手搖飲、茶飲等習慣，導致腎臟的結石越長越大，而未察覺。

洪永祥表示，有家族結石體質的人，若仍維持上述不健康的飲水習慣，5年內再度有結石的機率高達5成，「如此年輕即開始重複有腎結石，日後洗腎機率會將大增。」

他因此提醒，近來天氣炎熱，民眾要多喝水，以避免體內水分不足，腎臟極度濃縮尿液，會大增結石的發生機率。