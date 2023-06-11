國民黨提名總統參選人侯友宜，今天（11日）到雲林縣進行請益之旅，媒體詢問關於幼兒園餵藥案，副總統賴清德表示新北市府五月中才有動作，他建議新北市應輔組醫療小組一事，侯友宜表示「副總統搞不清楚狀況」。

侯友宜表示，家屬5月14日報案後，15日就立即報請檢察官偵辦，這是刑事司案件，第一天就啟動，檢方要查清楚，現階段眾說紛紜，藥物從何而來，檢方趕快去查清楚好嗎，他每天都希望檢方趕快釐清藥物從哪裡來的，到底是學校的、還是家長的？到底甚麼原因趕快說清楚，孩子為何有這個藥物，檢方都沒有說清楚，說清楚最重要，拜託檢方腳步快一點。

侯友宜強調，第一時間就已經啟動配合檢方，檢方自己也有講5月15日接到報案以後新北市政府就很積極配合，副總統搞不清楚，現在司法是政府的，拜託他們趕快釐清，把來龍去脈搞清楚，「請賴清德副總統交代你們的司法機關勿枉勿縱， 把真相弄清楚，毒物從哪裡來查清楚，這是最重要的，趕快公布。

侯友宜說，他每一天都把情況掌握住，他也會和家長不斷溝通，現在家長最在意的第一是安置問題，短短三四天，大部分都已經安置好；第二沒有驗出藥物的人也會擔心需不需要去就醫，這些也都在協助；第三有些人擔心可不可以用毛髮檢驗，這一部分他已經跟檢察官講很多次，請檢方下令毛髮採檢要具有公信力，到哪一家去驗，最近溝通應該沒有多大問題，他會把大家疑慮的檢查清楚；第四 家長有很多聲音，現在有成立一個私幼專案辦公室，一對一輔導家長，隨時可以問。