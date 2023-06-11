曾在火燒島度過10年牢獄的白色恐怖政治受難者楊國宇，在獄中客串戲劇、壁報寫作，並在康樂隊苦學小提琴，見證台灣威權統治時期政治受難者在綠島「新生訓導處」苦中作樂的生活點滴，以及難友間相互扶持的純真情誼，近期他把相伴70載的小提琴，捐給國家人權博物館。

楊國宇表示，將這把見證獄中歲月的小提琴捐贈予人權館，期待透過公開展示，讓社會更了解白色恐怖的歷史。

楊國宇回憶，這場冤獄使他人生跌入谷底，唯一慶幸的是同為難友的新生人才濟濟，有醫師、教師、畫家、舞蹈家，得以彼此切磋交流。當時新生訓導處成立康樂隊，他從那時開始學習小提琴，在豬圈、浴廁的空間勤奮練習，並能公開演奏。

楊國宇出生於桃園，與1954年被槍決的戰後重要新劇運動家簡國賢為街坊鄰居，曾受邀協助其劇團「聖烽演劇研究會」公演。1950年楊國宇18歲，就讀台北成功中學三年級，遭特務於桃園家中誘捕，從書包搜出經典名著《大地》、《戰爭與和平》，誣指他參加叛亂組織，經保密局北所高砂鐵工廠偵訊刑求，後被以「參加叛亂之組織」罪名判處有期徒刑10年，送往綠島新生訓導處進行強迫勞動與思想感化，於1960年12月17日開釋。

獄後楊國宇從紡織業基層做起，逐步成為台灣紡織、製藥、生物科技等產業企業家，曾榮獲全國十大傑出企業家，並出版《68×68楊國宇對奕人生》、《紗帽山．壁》等書。

1950年代關押於綠島的政治犯被編為三個大隊、十二個中隊，各分隊彼此間不得來往，生活集中於思想課程及勞動工作。楊國宇在綠島期間被編入康樂隊，為此請家人從台灣寄來一把小提琴，以便向難友蘇友鵬學習琴藝，透過演奏音樂、歌仔戲、牛犁歌陣等活動，消解對於家鄉和親人的思念。

人權館表示，白恐受難者於綠島新生訓導處監禁時，有3把小提琴彌足珍貴，分別是陳孟和獄中手工製作、送給外甥女的小提琴，以及蘇友鵬、楊國宇託親友從台灣寄來的2把小提琴，每把小提琴都見證當年白恐苦難事蹟。