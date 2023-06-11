台師大大傳所發起、傳播學界師生近日發起「No Silence！以行動支持更好的性平環境」連署。（林志成翻攝）

近期政壇接連爆出性騷擾案與MeToo受害者，台師大大傳所發起、傳播學界師生近日發起「No Silence！以行動支持更好的性平環境」連署，呼籲大家不該沈默也不再沈默，性別平等意識不應淪為一種口號，而應融入成為橫跨教育面、職場面與法規面的重要價值。

連署發起人、台師大大傳所所長蔡如音表示，9日起透過大傳所粉絲專頁發出連署聲明貼文，已有台師大、台大、政大、陽交大、中正、輔大、銘傳、世新等約300位傳播相關系所師生、媒體相關從業人員及社會各界響應，且連署人數持續增加中。

蔡如音說，現今性別多元的社會裡，每個人的身體自主與界線，都應被尊重與重視，在性別平等這條路上，沒有人是局外人。

連署聲明指出，近期政壇接連爆出性騷擾案與 ＃MeToo 受害者，衝擊整個社會、傷害尊嚴與人權，特別是當許多當事人具備傳播專業與技能，從事狹義或廣義的媒體與傳播工作。他們強烈譴責性騷行為者，聲援那些挺身而出的人，不論性別，不論事件經過多久。

聲明說，作為傳播科系的教師與學生，他們深知傳播的重要性，像是新聞傳遞資訊，影視作品觸發社會自省及文化改變，數位科技與平台設施更直接參與在你我的日常生活。近期的事件，也使傳播科系師生重新檢視自己是如何看待媒體環境與其他領域的連動。

聲明指出，在一個健康、平等、相互尊重的職場環境中工作，是每個人的基本權利。沒有人應該被迫接受任何形式的性騷擾、性侵犯，以及後續可能產生的身心創傷、毀損的工作及自我價值。他們堅定的譴責各種違反性別工作平等法的行為，並希望透過教育與發聲來參與改變。

聲明呼籲，大家不應該沉默，也不該「就這樣算了」，因此希望擴大「不要沈默」的螺旋，並提出三點呼籲：一、 強化職場的性平申訴機制；二、深化傳播教育場域的性平概念及討論；三、因事制宜的法規制定與監督。

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