效力美國獨立聯盟長島鴨隊台灣好手林子偉手感佳，今天與約克革命隊比賽，林子偉2局敲出2分砲，個人本季第3轟出爐，單場2安2打點2盜，球隊終場以12比10拿勝。

美國獨立聯盟賽事長島鴨隊（Long Island Ducks）今天與約克革命隊（York Revolution）交手，長島鴨隊台灣野手林子偉先發打9棒守二壘。

林子偉今天2局下2人出局、壘上有人，兩隊2比2平手時開轟，個人本季第3轟出爐，2分砲幫助球隊超前比分。

林子偉4局下敲出安打、成功盜上二壘，6局下選到四壞保送上壘、再跑出盜壘成功，7局下敲出飛球出局。

林子偉8局下吞下三振，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點、跑回3分，另外有2次盜壘成功，賽後打擊率3成33。

長島鴨隊和約克革命隊比賽形成打擊戰，兩隊都敲出13支安打，長島鴨隊7局打完8比10落後，8局下一口氣攻下4分、翻轉戰局，順利拿下勝利。（編輯：張雅淨）1120611