高雄老翁誤信群內「老師」，到銀行提款欲匯至指定APP帳戶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄66歲李姓老翁近期加入投資群組，誤信跟著「老師」投資虛擬貨幣爽賺的訊息，日前聽從老師指示，到銀行提款110萬元後匯入指定投資APP。行員起疑報警，警方獲報到場勸阻，李翁起初還執迷不悟，聲稱APP是有認證，員警直接「發大絕」，拿出相關報導給李翁看，李翁頓時醒悟，打消提款念頭，但離開銀行時，還不忘偷酸銀行「居然沒有投資虛擬貨幣！」，令警方哭笑不得。

據了解，近期李翁透過網路，加入了Line投資群組，裡面成員不時PO出投資虛擬貨幣的對帳單，令李翁相當心動，但因為不懂虛擬貨幣，也不知道要到哪裡投資，這時老師就跟李翁說，下載他們的投資APP，並在將錢匯進指定戶頭，並且聲稱APP是合法、有認證的，李翁聽聞後卸下心防，9日上午9時許到華南路某銀行提款110萬元。

當行員詢問李翁提領用途時，李翁回答「要投資高獲利虛擬貨幣」，令行員驚覺有異報警，鳳山分局五甲派出所獲報到場，向李翁勸阻表示此為常見的投資詐騙，但李翁還堅信自己沒有被詐騙，強調投資網站有APP、有認證，員警只好拿出手機，透過新聞報導，向李翁解釋「這些都是被假APP詐騙的」，並稱錢投入詐騙集團的APP，就再也拿不回來了，投資還是要透過銀行等正當管道才有憑有據。

李翁看完相關報導頓時醒悟，打消了提款的念頭，向員警、行員道謝，但離開銀行時，還不忘偷酸銀行「居然沒有投資虛擬貨幣！」，令員警、行員面面相覷，哭笑不得。