新北市府公布8學童驗出值。（新北市衛生局提供）

新北市板橋幼兒園餵藥事件各界關心，外界對於孩童所謂「微量」到底是多少，新北市府也公布有75％（6人）幼童檢驗數值是落在1.0-1.5毫升微克，12.5％（1人）幼童在1.5-2.0毫升微克，還有12.5％（1人）是3.0-3.5毫升微克。據悉，民眾若使用苯巴比妥治療，驗出數值會落在15-40毫升微克，孩童數值才會被稱作「微量」。

新北市府今再度舉行記者會，回應外界關心的進度與作為。新北市副市長劉和然指出，現在家長最關心孩子被檢測出來有微量該怎麼辦，市府昨天已經公布土城醫院、亞東、聯醫三重院區提供綠色通道就醫， 有免費諮詢、抽血、驗尿與心理諮商，搭配專案辦公室輔導員保持密切聯繫，有任何需求都可以提出。

劉和然說，外界對於驗出值一直非常好奇，但因為涉及個人隱私，市府也不斷拜託檢察官讓市府能夠公布，讓其他家長可以安心。

劉和然說，為了不會讓檢測洩露隱私，市府公布的只能以範圍與百分比人數提供，其中75％幼童檢驗數值是落在1.0-1.5毫升微克，12.5％幼童在1.5-2.0毫升微克，還有12.5％是3.0-3.5毫升微克。

劉和然說，藥物來源是否是有人餵食，或是其他原因造成，檢方都會深入調查，包括個案就醫紀錄等。

另外有家長希望能夠毛髮採驗，劉和然說，目前北部只有兩家醫院可以做毛髮採驗，目前已經媒合一家醫院願意協助家長「採集」毛髮保存證據，再由檢察官決定送驗與否，讓家長安心。

而衛福部有針對25人驗尿，結果傳出今日出爐，劉和然說，中央會跟地方保持聯絡，目前應該還在彙整。