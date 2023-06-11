台北市不動產代銷商業同業公會日前召開會員大會，並進行第八屆理事長改選，創意家行銷團隊董事長王明正，正式當選，從第七屆理事長海悅國際總經理王俊傑手中，完成接棒，內政部長林右昌也出席交接典禮。王明正期許「代銷要大膽的飛」！盼政府鼓勵建築代銷業，如「台積電」般壯大，不要被當前法規拘束，如「籠中鳥」不敢飛！

成立將屆滿22年的台北市不動產代銷公會9日晚上舉行第七屆、第八屆理事長交接儀式，內政部長林右昌主持監交見證，第七屆理事長海悅國際總經理王俊傑，將印信交付創意家行銷董座王明正，正式由王明正接棒新任理事長。

王明正表示，將力推客製化產學合作、培育人才，提倡與公部門一同落實居住正義。面對政府對房市的調控措施，王明正將帶領台北市代銷公會持續扮演與公部門溝通的重要角色，全體第八屆理監事共同打拚，充分發揮八大委員會功能，型塑公會正面形象，且讓各界大眾廣為知道代銷產業對社會的貢獻。

內政部長林右昌上台致詞時表示，平均地權條例將在七月上路，內政部會支持建築及不動產經紀業、代銷業走得穩且長久，產業穩健發展。

代銷公會的交接晚宴，貴賓雲集，台北市地政局長陳信良、科長洪于佩和秘書陳怡如，中國文化大學環境設計學院院長楊松齡、文大建築系博士李正庸等專家學者，各大建設公司董座及經理人，以及北、中、南、東部各縣市代銷同業公會理事長及會員代表，產、官、學界齊聚一堂，參與台北市代銷公會交接喜事。

王明正以閩南語演說致詞，回顧自身從北漂的「台南囝仔」身分白手起家、在代銷業打拚逾30年的心路歷程，除了許多業主一路以來支持照顧，最感謝貴人富陽建設董事長彭乾業30多年前提攜入行，及長虹建設董事長李文造催生了創意家行銷，才有機會站在這裡替公會發聲。

AI人工智慧浪潮來臨，王明正認為，現在是代銷業全新轉捩點，期許代銷跟上最新科技，未來才有更多美的建築傳承給台灣後代子孫。

王明正引述自己前輩的話「籠中鳥」比喻建築法規的限制，在這個框架下，建設公司想蓋出國際性的建築都很難，加上都市更新速度緩慢，房子又老又舊，並呼籲加速都更、鬆綁建築法規，建設公司才可以好好發揮，台灣建築才能追上國外潮流，更美好、更先進，代銷也做建築業的翅膀帶領產業「大膽去飛」。

王明正高呼，代銷並非炒房幫兇，建築代銷業者絞盡腦汁規劃好的建案，讓消費者有更好選擇，只要是好的產品，市場上一推出，很快就一屋難求，因為客人要好東西，當然就會反映較高成本，並非是刻意炒高房價，買房，是自由市場機制下，尊重消費者選擇的結果。

王明正喊話，政府應像扶植「台積電」一樣扶持建築及房地產業，讓台灣房子的建築設計更進步，有美好的居住空間及生活品質才是全民之福。