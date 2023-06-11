連接嘉義縣東石鄉及布袋鎮重要橋梁「臥龍橋」，斥資1.4億元改建，耗時2年多，將在明天12日中午12點正式開放通車。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

連接嘉義縣東石鄉及布袋鎮重要橋梁「臥龍橋」，斥資1.4億元改建，耗時2年多，將在明天12日中午12點正式開放通車，由於新建臥龍橋仍採雙向混合車道設計，引來部分民眾質疑和批評，縣府建設處解釋，車道配置是配合原路型設計，考量行車順暢才會如此設計規畫。

日前新建臥龍橋空拍畫面曝光後，在地方社團「朴子民意觀察站」引發網友熱烈討論，部分民眾指嘉縣老人多，應讓快慢車分流，或設置人慢車道，供行人、助行車或腳踏車使用，批縣府的規畫不夠前瞻，但也有網友認為分流規畫不見得比較安全，且若設了機慢車道，汽車道就會少一條，兩派說法各有支持者。

建設處長郭良江說，新建臥龍橋沿用舊橋雙向四線混合車道設計，也是配合前後引道路型既有規畫，指前後道路都沒有機慢車道規畫，橋面如多了機慢車道恐造成交通疑慮，加上橋寬限制，多畫一條機慢車專用道，車道就會少一條。

建設處說，新建工程改善既往舊橋橋底過低，影響排水封閉橋梁情形，明上午將吊運路口紐澤西護欄，並移除其他交維封閉設施，中午12點準時通車，另同步調整台82線路口交通號誌，整備完成後即開放通行，確保用路人交通安全。

由於北側水防道路因水利處尚在進行護岸搶修搶險工程，目前暫不開放通行，並以紐澤西護欄阻隔，南側引道往朴子方向於路權外，有台電電桿尚未遷移完成，在民眾不熟悉新橋道路車道配置時，為安全起見，暫時以交通錐及爆閃燈警示。

嘉義縣長翁章梁請用路人經過此路段時務必小心駕駛，對於施工期間造成交通不便，以及地方各級民意代表、村里長的協助、當地民眾及用路人的體諒，縣府表達感謝。