高雄市楠梓區加宏路、加昌路、後昌路、軍校路、惠民路、榮昌街、德民路等一帶於11日上午9時22分停電，經過搶修，已經於10時10分全部復電。對於停電原因，台電表示，這是因雷雨避雷器故障所致。

這場停電一度造成5056戶停電，至9時24分先轉供復電234戶，於9時56分再復電3119戶。至於剩餘的1703戶，經搶修也於10時10分全數復電。

警方在接獲停電消息時，立即派人到各要道維護交通安全。楠梓區要道的馬路口交通號誌也已經於10時20分全數恢復電力。