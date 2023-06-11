費城人11日在主場遭到客隊道奇以9比0痛宰，不過在第7局道奇大爆發之前發生罕見的插曲。費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）向主審要求換一顆新的球，但是主審拒絕重設投球計時器（只剩10秒），費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）上前抗議，遭到驅逐出場！

當時是在6局上半，諾拉從捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接到回傳球，在投手丘走了兩步就決定向主審討要新球，同時把他手裡的球丟向休息區。主審把新球交給捕手，但宣布不停表，總教練湯姆森走出來向主審抗議。三壘審（此戰的裁判長）隨即將湯姆森驅逐。

根據裁判長賽後解釋，他們懷疑諾拉「技術性拖延時間」，諾拉先前已經換過很多次球了，他們不允許有人取巧繞開投球計時器。是否故意拖延由主審來認定，巨人隊投手卡布（Alex Cobb）也用過類似的伎倆。湯姆森為了那幾秒鐘討價還價，搞到被趕出場更是奇怪。

諾拉沒有被驅逐，但他第7局就遭打爆退場，道奇一棒接一棒，包括馬丁尼茲（J.D. Martinez）的3分彈，單局海灌6分。諾拉總計6.1局被打6分吞敗，目前5勝5敗，自責分率4.60，又碰到合約年，這個成績不太妙。道奇投手米勒（Bobby Miller）投得虎虎生風，6局無失分摘下個人第3勝，自責分率僅0.78締造菜鳥大驚奇。