知名媒體人朱學恒近日遭市議員鍾沛君指控對她摟抱與強吻，更脫口「反正妳明天也不會記得」，他事後認錯道歉，但強調因當天聚餐「喝到斷片」所以不記得過程，誇張的說詞立刻掀起大眾撻伐，許多粉絲們紛紛要求他退還斗內的錢。對此，知名作家苦苓則發文開酸「呼籲大家繼續斗內朱大大」，並進一步解釋這並非好色或飲酒的問題，而是「性騷擾的核心在於仗勢欺人」。

關注此事的苦苓昨（10）日在社群平台發反串文開酸：「呼籲大家繼續斗內朱大大！這樣才能讓他有錢多喝酒、酒量練好一點、以後才不會斷片、強吻更多女生、有更多人受害⋯『防止性騷，人人有責』」，對於朱學恒的辯解，苦苓直揭真相表示：「其實這都不是好色、豬哥的問題，性騷擾的核心在於仗勢欺人。滿足他們的不是性欲、而是權力」。

貼文曝光後，引起大批網友認同，紛紛憤怒留言：「是的,很多性騷擾或性侵害的加害人都仗著被害人一定不敢揭發而恣意妄為!!!」、「大師突破盲腸！仗勢欺人者，絕無好下場，受害者要勇敢站出來，才能懲罰這些惡人」、「權力使人腐化，就算被閹割掉也還會豬哥！割掉權力會乖一點」、「豬面獸行，看他翻車的社死真是大快人心」、「沒有酒後亂性，只有借酒裝瘋」

事實上，鍾沛君8日在臉書發長文，指控去年一次餐敘上遭朱學恒性騷擾，並公開男方立下的「性騷切結書」佐證，隨即引起軒然大波。朱學恒透過直播道歉，表示自己喝到斷片，不記得當天發生的事情，也向鍾沛君和社會大眾致歉，並決定「即日起無限期停止公眾活動」，所有直播、錄影都喊卡。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！