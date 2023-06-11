知名導演彭啟原日前在臉書發文表示，30年前曾帶過一名大傳系實習女生，知名歌手試圖性侵她的惡劣行徑，怎料，當事女子在個人臉書公開當年的真相「不經世事的我、因為喝醉酒而無力反抗的我，就這樣被得逞了」也透露因感受到師父彭啟原的關心與支持，在經過又一天的沈澱以後，決定公開此事。

導演彭啟原先是在臉書發文提到，30年前有一名歌手想趁女實習生喝醉時動手，但之後兩人們摔到數公尺深的崖下軟軟地垃圾堆，原以為這位女實習生沒事，怎料，該女子沒這麼幸運躲過被性侵慘況，經過多年該歌手也離世，但每想起此事，他感謝老天，但對那位歌手的憎恨卻絲毫不減。而當事人因感受到師父彭啟原的關心與支持，決定將當年的真相公開，她透露，當時兩人摔落垃圾堆正在慶幸沒事時，對方竟突然將她拉過去壓在身下，而對方也不管她如何大叫，完全沒有停止的打算。

接著，她聽見對方說他要射了「我充滿恐懼的大哭並苦苦哀求，他說好，他答應我不射裡面。悲哀的是，我當下竟因此心懷感激」；事後被救上來的她，面對大家的關心腦中一片空白、只能回答沒事，隨即衝進屋內浴室全身顫抖地沖洗身子「當時的我完全不知道要怎麼反應發生在我身上的事，彷彿已經遠超過我能理解的範圍」。

然而，她表示，自己唯一能說出口的對象只有二哥，二哥也選擇成為她的保護傘，並找到該名歌手當她面揪住他痛罵，同時警告他不准再靠近，而她終於感覺到安全「如果沒有二哥的接住和支撐，我無法想像自己如何度過這件事帶來的陰影」。

事隔多年，這件事被她鎖進內心深處，她也以為自己沒事了「可是當我終於向師父說出實情時，我還是強力的要求不要讓別人知道。而講完電話後，我在原地呆坐了兩個多小時，才驚覺每一個畫面依然如此清晰，我以為的『過去』其實根本沒有過去」最後，她決定為了自己而坦誠「我不要再讓自己成為包庇者或是共犯，我也希望說出來以後，能夠更坦誠的面對自己、面對內心的恐懼」更直言「這個人曾經在30年前的某個夜晚，強暴了我。即使其人已逝，但他做過的事情不會消失」。

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